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Adriano mahkemelik oldu

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu İspanya’da hakkında açılan vergi kaçırma soruşturması kapsamında ifade verdi

Adriano mahkemelik oldu
Adriano'nun başı dertte... Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu İspanya'da hakkında açılan vergi kaçırma soruşturması kapsamında ifade verdi. Tecrübeli oyuncu Barcelona'daki mahkemede 646,085 euroluk verginin ödenmediği iddiasıyla yaklaşık 1 saat boyunca yargıcın karşısına çıkarak ifade verdi.
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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