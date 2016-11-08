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Ve ’da Kweuke imzalıyor

Başkanı Metin Kalkavan, Kweuke ile sözleşme yenileneceğini söyledi

Ve Çaykur Rizespor’da Kweuke imzalıyor
Kulübü Başkanı Metin Kalkavan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kweuke ile her konuda yeniden anlaştıklarını söyledi. Kalkavan, "Sözleşmesinde bir sorun yok. Sadece resmiyet kazanmadı. Kendisi de Çaykur Rizespor'da kalmayı çok istiyor" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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