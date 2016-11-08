Türk futbolunda yeni dönem

Ritz Carlton Otel'de gerçekleştirilen "Sports&Business Summit"te düzenlenen panelde konuşan Gümüşdağ, hakem hatası nedeniyle bir takımın şampiyon olabileceğinin ya da ligden düşebileceğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Video hakem konusunu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Bey ile gündeme getireceğiz. Teknoloji bu kadar gelişmişken, Süper Lig'de video hakemliğinin kesinlikle denenmesi gerektiğine inanıyorum. Orta hakemin dışarıdan bir video bağlantısı ile saniyesinde göremediği alanı istişare edebileceği bir saniye süresi var. Bu konuyla ilgili başvurumuzu TFF'ye de UEFA'ya da FIFA'ya da yaparız. Çünkü bir yanlış görmüyoruz. Mutlaka ama mutlaka videolu hakemliği denememiz gerekiyor."

"ÖNÜMÜZDE DAHA 24 HAFTA VAR"

Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in şampiyonluğundan bahsetmek için çok erken olduğunu dile getirdi.

Ligin ilk 10 haftasında istikrarlı gidişatlarının olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Oyuncularımızı ve hocamızı tebrik ediyoruz. Lig uzun ve ince bir yol. Önümüzde daha 24 hafta var, her şey yeni başlıyor. 2 senedir öncelikli hedefimiz ilk 4'ün içinde olmaktı. Yine hedefimiz ligi en kötü 4. sırada bitirmek. Bu yol bizi 4'e mi 2'ye mi taşır bilemiyoruz. İstikrarlı bir dönem yaşıyoruz, takımımızdan memnunuz." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, Medipol Başakşehir hakkında yapılan, "Süper Lig'in Leicester City'si" benzetmesiyle ilgili olarak, "Leicester'ın yapısıyla, bizim ekonomik yapımız çok farklı ama futbolda erken konuşmak çok doğru değil. Ayaklarımızın yere basması gerektiğine inanıyorum." yorumunda bulundu.

"BAŞKANIN DA SINIRLARI BELLİ OLMALI"

Türk futbolunda, yöneticilerin görev yaptıkları dönemden sorumlu olması gerektiğini vurgulayan Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Futbolumuzda yöneticilerin sorumluluğu noktasında mutlaka bir karar alınması lazım. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız toplantılardaki konuşmalarımızda da en büyük arzumuz bu. Büyük camialara başkanlar geliyor, kimisi egosunu tatmin ediyor, kimisi farklı amaçlar peşinde koşuyor. Bunun için de iyi niyetli başkanlar tabii ki var ama iyi niyetli olmayanlar da var. Başkanın da sınırları belli olmalı. Eskiden, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başkanken 200-300 milyon liralık transfer yapsaydım ve gitseydim beni bağlayan hiçbir şey yoktu. Ben, Gümüşdağ Yönetim Kurulu AŞ'yi nasıl yönetiyorsam, İstanbul Başakşehir'i de öyle yönetiyorum."

"YAYIN İHALESİ GEÇMİŞTEKİ RAKAMLARDAN DAHA YÜKSEK OLACAKTIR"

Türkiye'de futbol ailesindeki tüm unsurların futbolun marka değerine zarar verdiğini iddia eden Göksel Gümüşdağ, "Avrupa'da Türk maçlarına rastlamıyoruz. Çünkü bunun tanıtımını yapamıyoruz. Futbolun marka değeri maalesef yerlerde, yeni yeni bir çıkış yakalıyoruz. Futbolun inanılmaz bir birleştirici gücü var, bunu iyi kullanmak zorundayız. Premier Lig, 150 milyon poundu marka değeri çalışması için ayırıyor. Dolayısıyla futbolun marka değeri ve finansal fair play vazgeçilmezimiz olmalı. Türk futboluna zarar vermememiz lazım. Türk futbolunun önü aydınlık. Yayın ihalesinin de tüm bu şartları öngörerek geçmişteki rakamlardan daha yüksek olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.