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Trabzon’da 8 futbolcuya milli davet

Trabzon’da 8 futbolcuya milli davet
Trabzonspor Kulübü, 8 futbolcusuna ülkelerinin milli takımlarından davet geldiğini bildirdi Bordo-Mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Okay Yokuşlu ile Ümit Milli Takım'a davet edilen Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Esteban Alvarado'nun Kosta Rika, Jan Durica ve Matus Bero'nun Slovakya, Serge Akakpo'nun Togo, Ramil Shediaev'in Azerbaycan, Ogenyi Onazi'nin ise Nijerya Milli Takımı kampına çağrıldığı belirtildi. Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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