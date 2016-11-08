Trabzon’da 8 futbolcuya milli davet

Trabzonspor Kulübü, 8 futbolcusuna ülkelerinin milli takımlarından davet geldiğini bildirdi Bordo-Mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Okay Yokuşlu ile ÜmitMilli Takım'a davet edilen YusufYazıcı'nın yanı sıra Esteban Alvarado'nun Kosta Rika, Jan Durica ve Matus Bero'nun Slovakya, Serge Akakpo'nun Togo, RamilShediaev'in Azerbaycan, OgenyiOnazi'nin ise Nijerya Milli Takımı kampına çağrıldığı belirtildi. Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.
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