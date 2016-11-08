TFF’yle Kalkavan zirvesi

Hakem Mete Kalkavan'ın skandal bir yönetim gösterdiği maçta Beşiktaş'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un öfkesi büyüyor... Maçın ardından yaptığı açıklamada Bordo-Mavili kulübün hakkını kimseye yedirmeyeceğini ve bu işin peşini bırakmayacağını açıklayan Başkan Muharrem Usta sözünü tutarak dün ilk adımı attı. Usta, Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Merkez Hakem Komitesi Başkanı Yusuf Namoğlu ile bir araya geldi. Muharrem Usta'nın hakem kararlarının hata olmaktan çıktığını ve bu konuda gerekenin yapılması gerektiğini istediği öğrenildi. Usta'nın "Yeter artık. Trabzonspor bu kadar mağdur edilemez" ifadesini kullandığı da belirlendi.



BUNU YAPANLAR CEZASIZ KALMAMALI

Usta'nın ayrıca, "Hakem hatalarından sürekli canımız yanıyor. Maddi ve manevi olarak zarar görüyoruz. Trabzonspor'a bunu yapanlar da cezasız kalmamalı" diyerek Namoğlu'na MHK'nın ceza sistemiyle ilgili eleştiride bulunduğu öğrenildi. Usta'nın isyanını haklı bulan Namoğlu'nun ise "Biz de üzgünüz. Konunun üzerinde duracağız" diye konuştuğu ifade edildi.



TÜM ADIMLAR KESİNLİKLE ATILACAK

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmenin detayları ise paylaşılmadı. Başkan Usta'nın hakemin yönetimi karşısındaki kızgınlığının devam ettiği ve bu konuda atılması gereken tüm adımları atmakta kararlı olduğu da belirtildi. Bordo-Mavili yönetim bugün de bir toplantı yaparak durum değerlendirmesinde bulunacak. Atılacak yeni adımlara karar verilecek.



Yunus Emre SEL