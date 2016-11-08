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Sambacılar’ın Marmaray keyfi

Sambacılar’ın Marmaray keyfi
Fenerbahçe'nin iki Brezilyalı yıldızı Josef de Souza ve Fabiano Riberio dün köprü trafiği yoğun olduğu için Marmaray'ı kullandı. Josef çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İki futbolcunun yanında tercüman Deniz Sarıtaç da yer aldı. Brezilyalı yıldızların bu mütevazi davranışı sosyal medyada futbolseverlerden alkış aldı. Josef'in paylaştığı resmin altına yapılan yorumlarda, "Keşke Türk futbolcular da sizin gibi olsa. Bu davranışınızla birkez daha gönlümüzü kazandınız" ifadesi kullanıldı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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