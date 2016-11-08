Saatte 12 bin lira kazanacak

Dünyanın en önemli futbol yıldızlarından Cristiano Ronaldo, Real Madrid'le 2018 yılında bitecek sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı... Hakkında bir süredir "Takımdan ayrılacak" haberleri yapılan ve başta Manchester United ve PSG olmak üzere birçok takımla anılan Portekizli yıldız böylece tüm spekülasyonlara son verdi. 31 yaşındaki Ronaldo attığı imzayla futbol kariyerini İspanyol devinde bitirme kararı da aldı. Real Madrid kulübünden imzalanan yeni sözleşmenin şartları resmi olarak açıklanmasa da İspanyol basınına göre Cristiano Ronaldo yılda tam 29 milyon Euro (Yaklaşık 100 milyon lira) kazanacak. Real Madrid geçtiğimiz günlerde de takımın bir diğer süper yıldızı Gareth Bale'in sözleşmesini de 6 yıllığına uzatmıştı. Galli futbolcunun da yıllık 28 milyon Euro kazanacağı İspanyol basınında yer almıştı.



ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜN EN BÜYÜK FAVORİSİ

5 yılda 500 milyon liranın üzerinde bir maaş alacak kazanacak olan Ronaldo'nun cebine haftada 2 milyon lira, günde 280 bin lira, saatte 11 bin lira, dakikada 193 lira, saniyede ise 3.2 lira girecek... Yıldız futbolcu, 2016 yılında bireysel performansı tartışma konusu olsa da Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi, Portekiz formasıyla da Euro 2016 zaferini yaşadı. Birçok futbol otoritesine göre bu yıl Altın Top ödülünü de Cristiano Ronaldo kazanacak.



41 YAŞINA KADAR OYNAYACAĞIM

Crıstıano Ronaldo dün basının karşısında Real Madrid'le sözleşmesini resmen uzattı. Portekizli yıldız,"Tabii ki 40 yaşında Real Madrid'te olacağımın garantisini veremem ama 41 yaşıma kadar futbol oynamak istiyorum" dedi.



EN ÖZEL GÜNLERDEN BİRİSİ

Başkan Florentino Perez'e teşekkür eden Ronaldo, "Real Madrid'te inanılmaz yıllarım geçti, başarılar, kupalar ve gollerle dolu. Kendimi buraya ait hissediyorum. Madrid benim için çok önemli ve bugün de benim kariyerimin en özel günlerinden birisi" ifadesini kullandı.