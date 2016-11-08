Orman kanununa büyük öfke

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YANAYIZ. FOTOMAÇ'I DESTEKLİYORUZ

Basın özgürlüğünden yanayız. Anadolu takımlarının yanındayız. Bu nedenle FOTOMAÇ'ı da destekliyoruz. Mersin İdman Yurdu taraftarları dün geceden beri bu konuda tweet atıyorlar FOTOMAÇ'ın lehine. 20 bini buldu bu destek. ALİ TEKİN (MERSİN İD. YURDU BAŞKANI)



BEŞİKTAŞ'IN TAVRI YANLIŞ. YAPILAN SANSÜRE KARŞIYIZ

Basın susturulamaz. Doğuda yer alan bir takım olarak basının ne kadar önemli olduğunu gördük. Gazete iyi yazdığı zaman değil, eleştiri yaptığı zaman da değerlidir. Beşiktaş'ın tavrını tasvip etmiyoruz. FOTOMAÇ'a yapılan sansüre karşıyız. ALİ GEVREK (YENİ MALATYA BAŞKANI)



TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ GAZETESİ FOTOMAÇ'IN YANINDAYIZ

Adana Demirspor kulübü olarak Türkiye'nin en önemli spor gazetesi FOTOMAÇ'ın yanındayız. Yayıncılık, sadece lehimize olduğu zaman değil, eleştiri geldiğinde de başımızın üzerinde değerlendirmemiz gereken bir durumdur. SEDAT SÖZLÜ (A.DEMİRSPOR BAŞKANI)



EN KISA SÜREDE BEŞİKTAŞ BU TAVRINDAN VAZGEÇMELİ

Beşiktaş camiasının haber üzerinden, spor yazarı yorumları üzerinden böyle bir tavırla karşı karşıya olmasından Kardemir Karabükspor kulübü üzüntü duyuyoruz. En kısa sürede Beşiktaş olumsuz tavrından geri adım atması gerekir. HİKMET FERİDUN TANKUT (KARABÜK BAŞKANI)



BU OLAY BÜYÜMEDEN DOSTLUK ADINA GERİ ADIM ATILSIN

Beşiktaş gibi büyük ve köklü bir kulübün, spor basınının önemli gazetesi FOTOMAÇ ile girdiği bu durum tabii ki üzücüdür. Gönlümüz ister ki bu olay çok fazla büyümeden herkesin dostluk adına geri adım atmasıdır. NECİP ÇARIKÇI (BOLUSPOR BAŞKANI)



ŞIMARDIKLARI ZAMAN BASINI KOVMAYA ÇALIŞIRLAR

Orman son zamanlarda çok konuşmaya başladı. Sıkıştıkları zaman basından yardım isterler. Şımardıkları zaman da basını kovmaya kalkarlar. Ama faturaya hesap kesimi geldiğinde olayın ne olduğunu göreceklerdir. ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ YAZARI)



KAPILARI MEDYAYA KAPAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL

İki gündür, Beşiktaş'ın sitesinden "Beşiktaş aşağılanmıştır" ifadesi üzerine aldığımız tehdit, küfür ve hakaretin haddi hesabı yok. Halkın kulüplerinin kapılarını, kamu çıkarı için yayın yapan medyaya kapamak kimsenin haddi değildir. SERKAN KORKMAZ (A SPOR MÜDÜRÜ)



BEŞİKTAŞ'IN YASAĞI FAŞİZM, SANSÜR VE DESPOTLUKTUR

Beşiktaş'ın yasağı faşizmdir, aynı zamanda sansürdür, aynı zamanda despotluktur. FOTOMAÇ bir maçın önüne geçmiş hatalı hakem kararlarını bir resimde özetlemiş. Beşiktaş, Trabzonspor'u hakem sayesinde yenmiştir. AHMET ÇAKAR (SABAH GAZETESİ YAZARI)



BU TÜR PROBLEMLER DİYALOGLARLA ÇÖZÜLÜR

Bu tip yasakların bir çözüm üretebileceğini düşünmüyorum. Abartı olabilir ama bu tarz problemleri yasaklarla değil, diyaloglarla halletmemiz çok daha mantıklı geliyor. METİN TEKİN (SABAH GAZETESİ YAZARI)



