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Olur böyle şeyler!

Manisa’da gözünden yaralanan , “Dua edenlere teşekkürler. Futbolda böyle şeyler olabilir. Durumum iyi” açıklamasını yaptı.

Olur böyle şeyler!
Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendiği maçta gözünden yaralanan ve hastaneye kaldırılan Robin van Persie'den yüreklere su serpen bir açıklama geldi.

ŞİMDİ DERBİ ZAMANI!
Hollandalı yıldız, "Maç sırasında yaşadığım sakatlıktan dolayı benim için dua edenlere ve iyi dileklerini iletenlere teşekkür ederim. Ayrıca en büyük teşekkürü sağlık görevlilerine ederim. Gözümde herhangi bir zedelenme yok. Durumum iyi. Futbolda böyle şeyler olabilir. Ayrıca takımın aldığı galibiyetten dolayı mutluyum. Şimdi bir sonraki maça, derbiye hazırlanma zamanı" ifadesini kullandı. Van Persie'nin önümüzdeki pazartesi idmanlara başlayacağı da öğrenildi.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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