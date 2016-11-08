Olur böyle şeyler!

Fenerbahçe'nin AkhisarBelediyespor'u deplasmanda3-1 yendiği maçta gözünden yaralananve hastaneye kaldırılanRobin van Persie'den yürekleresu serpen bir açıklama geldi.
ŞİMDİ DERBİ ZAMANI! Hollandalı yıldız, "Maç sırasında yaşadığım sakatlıktan dolayı benim için dua edenlere ve iyi dileklerini iletenlere teşekkür ederim. Ayrıca en büyük teşekkürü sağlık görevlilerine ederim. Gözümde herhangi bir zedelenme yok. Durumum iyi. Futbolda böyle şeyler olabilir. Ayrıca takımın aldığı galibiyetten dolayı mutluyum. Şimdi bir sonraki maça, derbiye hazırlanma zamanı" ifadesini kullandı. VanPersie'nin önümüzdeki pazartesi idmanlara başlayacağı da öğrenildi.
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