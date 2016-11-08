  1. Türk futbolunda yeni dönem

da şok sakatlık!

maçı öncesi A 'da , sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Milli Takımda şok sakatlık!

ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Antalya'daki kampı devam eden A 'da sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım kampına sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) mevcut şikayeti ile katılan Ömer'in çekilen MR'ı sonrası ilgili bölgede kas zorlanması olduğu tespit edildi.

Oyuncunun sağlığını riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile sporcunun kulübüyle gerekli bilgi alışverişi de yapılarak Ömer aday kadrodan çıkarıldı.
Etiketler: , ,
  • 08 Kasım 2016, Salı 18:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar