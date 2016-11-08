Milli maç arası ilaç gibi gelecek

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor milli maç nedeniyle lige verilen arayı, sakat futbolcularının iyileşmesi açısından fırsat olarak görüyor. Takımdan ayrı koşulara başlayan Fabian Castillo, bu sürede takım- la çalışma imkanı bulacak. Beşiktaş maçında sakatlanan Yusuf Erdoğan ile aynı maçta sol dizinde zorlanma oluşan Onur Kıvrak, tedavi sürecini milli takım arasında geçirmiş olacak. Güray'ın da bu süreçte hazır hale gelmesi bekleniyor.