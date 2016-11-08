Lionel Messi’den tarihi başarı

Birçok otoriteyere göre gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olan Lionel Messi tarihi bir başarıya daha ulaştı... Barcelona'nın Sevilla'yı 2-1 yendiği maçta 1 gol atarak, Katalan kulübünde 500. golüne ulaştı.



469'U RESMİ MAÇLARDA

Lionel Messi 500 golün 469'unu resmi maçlarda, 31'ini ise özel maçlarda rakip ağlara gördermeyi başardı.