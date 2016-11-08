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’den tarihi başarı

Arjantinli yıldız, Barcelona forması altında 500. golü imzasını attı...

Lionel Messi’den tarihi başarı
Birçok otoriteyere göre gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olan Lionel Messi tarihi bir başarıya daha ulaştı... Barcelona'nın Sevilla'yı 2-1 yendiği maçta 1 gol atarak, Katalan kulübünde 500. golüne ulaştı.

469'U RESMİ MAÇLARDA
Lionel Messi 500 golün 469'unu resmi maçlarda, 31'ini ise özel maçlarda rakip ağlara gördermeyi başardı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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