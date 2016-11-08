Kazanmaktan başka düşünce olamaz

Eren Derdiyok, Galatasaray dergisinin kasım ayı sayısında yer alan röportajında, maçlara favori olarak çıkmanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti. Her maça galibiyet hedefiyle çıkmak durumunda olduklarını belirten Eren, "Kazanmalıyız ve bunu istiyoruz. Favori olan taraf biziz. Bu da çok güzel bir duygu. Rakip kim olursa olsun hep kazanmak için sahadayız. Bunu yapacak kapasiteye de sahibiz. Galatasaray'da kazanmak dışında bir ihtimal söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.