Hakem maçın önüne geçti

Beşiktaş Genel Sekreteri ve yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ürkmezgil, Beşiktaş-Trabzon maçındaki hakem kararlarıyla ilgili olarak, "'Bunu yönetim kurulunda olmadan önce soracak olsaydınız, konuşurdum. 62 yaşındayım ve çok hadiseler yaşadım. Oynanan maç elbette önemliydi. Hakemin kararları maçın önüne geçti. Yarın (bugün) yönetim kurulunda bu konu mutlaka konuşulacaktır. Sayın Seba bu konulardan her zaman uzak durmuştur. Şimdi olsaydı bile bu konu için, 'Benim hakemlerle ilgili konuşturmayın' der, konuyu kapatırdı" dedi.