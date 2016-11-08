Hakem maçın önüne geçti

Beşiktaş Genel Sekreterive yöneticisi Ahmet Ürkmezgil,çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ürkmezgil,Beşiktaş-Trabzon maçındakihakem kararlarıyla ilgili olarak,"'Bunu yönetim kurulunda olmadanönce soracak olsaydınız, konuşurdum.62 yaşındayım ve çokhadiseler yaşadım. Oynanan maçelbette önemliydi. Hakemin kararlarımaçın önüne geçti. Yarın(bugün) yönetim kurulunda bukonu mutlaka konuşulacaktır.Sayın Seba bu konulardan herzaman uzak durmuştur. Şimdi olsaydıbile bu konu için, 'Benim hakemlerleilgili konuşturmayın' der,konuyu kapatırdı" dedi.
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