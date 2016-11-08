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’yla yola devam edeceğiz

Hakan Kutlu’yla yola devam edeceğiz
Kayserispor Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun görevinin başında olduğunu ifade ederek, "Herhangi bir sıkıntı yok" dedi. , Osmanlıspor maçı sonrası Kayserispor'dan ayrılacağını ifade etmişti.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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