Hakan Kutlu’yla yola devam edeceğiz

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Kayserispor Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun görevinin başında olduğunu ifade ederek, "Herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Hakan Kutlu, Osmanlıspor maçı sonrası Kayserispor'dan ayrılacağını ifade etmişti.
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