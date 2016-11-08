Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında hakemin hatasını ortaya seren Fotomaç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sansürüne uğradı. Konuyla ilgili NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu. Onay, terör örgütü propagandası yapan gazetecilerle, hakemin hatasını ortaya seren gazetecileri aynı kefeye koydu. FETÖ-PKK'nın tetikçilerinin gözaltına alınması ve Fotomaç'a yapılan sansürle ilgili Onay şöyle konuştu: "Biz gazeteciler birbirimize destek olmalıyız. Ancak bu ülkede gazeteciler hapiste, tutuklanıyor, işsiz kaldılar, o zaman basın özgürlüğü konusunda hassasiyetleri başka taraflara da kaydırmalıyız. Bir tane muhabirin tesislere alınmıyor diye basın özgürlüğü nerede diye konuşanlar bunlardan da bahsetsin"
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?
Güntekin Onay'ın bu sözlerine tepki yağdı. Vatana ihanet eden ve teröristlerin sözcülüğünü yapan sözde gazetecilerle hakem hatasını gözler önüne seren Fotomaç'a yapılan sansürü aynı kefeye koyan Onay, açık açık terör destekçisi gazetecileri savundu.
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Ntvspor satılacak. Bu yüzden arkadaş birilerine. Şirin görünmeye çalışıyor.
sen kendine gazetecimi diyorsun siz olsanız olsanız vatanını kolay satabilen zavallılarsınız ekmek parası kazanacan diye halka mermi sıkan devleti her fırsatta aşağılayan hainlaeremi taraf olacan e o zaman ntv yi siz izlersiniz
Bu ülkede bir mantık var gazeteciysen herşey serbest. Adam da öldürsen tecavüzde etsen, hapse girmen yasak. Gazeteci tutuklandı.
klasik bir beyaz türk yorumu ne zannettiniz.Entel takımı Mehmet Demirkol da aynı kafa .
vatana ihanet eden onlara destek olan kim olursa vatan haini sefersiz denir tr de adina zaten bu hainlerin yarisi haberci kimlikleri olan hainler yada vekil bozmasi yada sacma dernek altin da hainler isterse israil usa bir denesinler terøre destek versin orda basin haberci mi derler idam bile olursun usa ve israil de kanunlara uymaz ise kisaca hainlik ne zaman habercilik vekillik oluyor suc ise cezasi olur eline kagit kalem alan zaten ya yazar ya gazecesi olmus bir de agzi laf yapan onlara hainlik yapma hakki vermez her normal insan gibi kanunlara uyacak uymayan sefersiz olursa ceza alacak
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