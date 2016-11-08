Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında hakemin hatasını ortaya seren Fotomaç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sansürüne uğradı. Konuyla ilgili NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu. Onay, terör örgütü propagandası yapan gazetecilerle, hakemin hatasını ortaya seren gazetecileri aynı kefeye koydu. FETÖ-PKK'nın tetikçilerinin gözaltına alınması ve Fotomaç'a yapılan sansürle ilgili Onay şöyle konuştu: "Biz gazeteciler birbirimize destek olmalıyız. Ancak bu ülkede gazeteciler hapiste, tutuklanıyor, işsiz kaldılar, o zaman basın özgürlüğü konusunda hassasiyetleri başka taraflara da kaydırmalıyız. Bir tane muhabirin tesislere alınmıyor diye basın özgürlüğü nerede diye konuşanlar bunlardan da bahsetsin"

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?

Güntekin Onay'ın bu sözlerine tepki yağdı. Vatana ihanet eden ve teröristlerin sözcülüğünü yapan sözde gazetecilerle hakem hatasını gözler önüne seren Fotomaç'a yapılan sansürü aynı kefeye koyan Onay, açık açık terör destekçisi gazetecileri savundu.