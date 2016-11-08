  1. Cumhurbaşkanımız olmasaydı yapamazdık

'dan skandal sözler

NTV Spor yorumcusu canlı yayında terör örgütü propagandası yapan gazetecilere destek çıkarak skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu.

Güntekin Onaydan skandal sözler

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında hakemin hatasını ortaya seren Fotomaç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sansürüne uğradı. Konuyla ilgili NTV Spor yorumcusu , skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu. Onay, terör örgütü propagandası yapan gazetecilerle, hakemin hatasını ortaya seren gazetecileri aynı kefeye koydu. FETÖ-PKK'nın tetikçilerinin gözaltına alınması ve Fotomaç'a yapılan sansürle ilgili Onay şöyle konuştu: "Biz gazeteciler birbirimize destek olmalıyız. Ancak bu ülkede gazeteciler hapiste, tutuklanıyor, işsiz kaldılar, o zaman basın özgürlüğü konusunda hassasiyetleri başka taraflara da kaydırmalıyız. Bir tane muhabirin tesislere alınmıyor diye basın özgürlüğü nerede diye konuşanlar bunlardan da bahsetsin"

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?
Güntekin Onay'ın bu sözlerine tepki yağdı. Vatana ihanet eden ve teröristlerin sözcülüğünü yapan sözde gazetecilerle hakem hatasını gözler önüne seren Fotomaç'a yapılan sansürü aynı kefeye koyan Onay, açık açık terör destekçisi gazetecileri savundu.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 00:25
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Emre g. Emre g.

Ntvspor satılacak. Bu yüzden arkadaş birilerine. Şirin görünmeye çalışıyor.

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evet0
hayır0
cevapla 09.11.2016 02:10
deli balta deli balta

sen kendine gazetecimi diyorsun siz olsanız olsanız vatanını kolay satabilen zavallılarsınız ekmek parası kazanacan diye halka mermi sıkan devleti her fırsatta aşağılayan hainlaeremi taraf olacan e o zaman ntv yi siz izlersiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.11.2016 01:40
Fatih Fatih

Bu ülkede bir mantık var gazeteciysen herşey serbest. Adam da öldürsen tecavüzde etsen, hapse girmen yasak. Gazeteci tutuklandı.

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evet2
hayır1
cevapla 09.11.2016 00:59
kubilay kubilay

klasik bir beyaz türk yorumu ne zannettiniz.Entel takımı Mehmet Demirkol da aynı kafa .

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evet1
hayır1
cevapla 09.11.2016 00:58
tepki tepki

vatana ihanet eden onlara destek olan kim olursa vatan haini sefersiz denir tr de adina zaten bu hainlerin yarisi haberci kimlikleri olan hainler yada vekil bozmasi yada sacma dernek altin da hainler isterse israil usa bir denesinler terøre destek versin orda basin haberci mi derler idam bile olursun usa ve israil de kanunlara uymaz ise kisaca hainlik ne zaman habercilik vekillik oluyor suc ise cezasi olur eline kagit kalem alan zaten ya yazar ya gazecesi olmus bir de agzi laf yapan onlara hainlik yapma hakki vermez her normal insan gibi kanunlara uyacak uymayan sefersiz olursa ceza alacak

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evet2
hayır1
cevapla 09.11.2016 00:57
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