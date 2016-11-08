  1. Fransa’ya gidiyordu kurtarıcı oldu
  2. Savulun Fener geliyor

Gelecek Galatasaray’ın

Başkan , Galatasaray Dergisi’ndeki yazısında camiaya mesaj yolladı

Gelecek Galatasaray’ın
Galatasaray Başkanı , kulüp dergisinin Kasım ayı sayısındaki yazısında camiaya seslenerek, gelecek için umutlu mesajlar verdi. Özbek, "Şimdi icraat zamanı. Gözünüz arkada kalmasın çok değerli Galatasaraylılar. Gelecek Galatasaray'ın ve Galatasaraylıların olacaktır. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar