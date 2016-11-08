Galatasaray beni istedi

Norveç takımı Molde'de forma giyen savunma oyuncusu Vegard Forren, yaz döneminde Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı. Eski takım arkadaşı Martin Linnes'in de transfer için aracı olduğunu söyleyen Forren, "Ama Galatasaray'ın uygun bir kulüp olduğunu düşünmedim" dedi.