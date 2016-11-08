Fransa’ya gidiyordu kurtarıcı oldu

Sezon başında Sivasspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Aatif Chahechouhe bir türlü beklenen performansı gösterememişti. Dick Advocat tarafından Avrupa Ligi kadrosuna bile alınmayan ve kendisini isteyen Fransız kulüpleri ile masaya oturan Faslı yıldız bir anda takımın kader adamlarından biri haline geldi. Karabükspor ve Akhisar Belediye maçlarında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Aatif, orta alanda Fenerbahçe'nin yaratıcılık sorununa da çözüm buldu.