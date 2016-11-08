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Devler Ligi’nin en iyisi Mesut

Devler Ligi’nin 4. haftasında Mesut haftanın en iyi oyuncusu oldu

Devler Ligi’nin en iyisi Mesut
Devler Ligi'nin 4. haftasında Arsenal, Ludogorets'i 3-2 mağlup edersen mücadeleye Mesut Özil damga vurmuştu. Türk asıllı Alman yıldız rakibi ipe dizmiş ardından da meşin yuvarlağı boş kaleye yollamıştı.

OYLARIN YÜZDE 26'SINI ALDI
Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mesut oylarının yüzde 26'sını alarak 'haftanın en iyi futbolcusu' oldu.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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