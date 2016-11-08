Derbi biletlerine büyük ilgi var

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçeile Galatasaray'ı karşı karşıyagetirecek derbi karşılaşmasınınbiletlerinin satışına başlandı.
GENEL SATIŞ CUMA GÜNÜ 100 lira ile 400 lira arasında değişen biletleri, 9-10 Kasım tarihlerinde Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell abonelerinin alabileceği, genel satışa ise 11 Kasım Cuma günü başlanacağı aktarıldı. Fenerbahçeli taraftarların biletlere çok büyük bir ilgi gösterdiği de ifade edildi.
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