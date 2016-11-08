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Derbi biletlerine büyük ilgi var

Kulübü, Galatasaray derbisinin biletlerini dün satışa çıkardı

Derbi biletlerine büyük ilgi var
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek derbi karşılaşmasının biletlerinin satışına başlandı.

GENEL SATIŞ CUMA GÜNÜ
100 lira ile 400 lira arasında değişen biletleri, 9-10 Kasım tarihlerinde Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell abonelerinin alabileceği, genel satışa ise 11 Kasım Cuma günü başlanacağı aktarıldı. Fenerbahçeli taraftarların biletlere çok büyük bir ilgi gösterdiği de ifade edildi.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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