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Bursa’da forvet sustu orta saha vurdu

bu sezon kadrosunu yenilerken ligdeki 13 golün 9’unu orta saha oyuncuları attı. Forvet oyuncularından Necid gol atamazken Kubilay, Del Valle ve Sercan 1’er gol kaydetti

Bursa’da forvet sustu orta saha vurdu
Bursaspor bu sezon kadrosunu yenilemesine karşın ligdeki 13 golünden 9'unu orta saha, 3'ünü forvet, birini ise defans oyuncuları attı. Geçen sezonun ikinci yarısında forma giymeye başlayan Arjantinli yıldız Batalla, takımın gol krallığı yarışında birçok ismi geride bırakmayı başardı. Batalla, orta alanda hücumu yönlendiren isim olurken, ileri uçta da en çok topla buluşan isimlerden birisi oldu. Arjantinli oyuncu attığı 5 golle takımının en çok gol atan ismi oldu. İkinci sıradaki isim; bir başka orta alan oyuncusu Şilili Ricardo Jorquera oldu. Şilili futbolcu Yeşil- Beyazlılar'la bu sezon 4 gole imza attı. Golcülerden Necid henüz golle tanışmadı. Forvetlerden Kubilay, Del Valle ve Sercan ligde birer gol attı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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