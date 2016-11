Biz UEFA’yı kutlayalım onlar 6-0'la eğlensin

Galatasaray'ın sivri dilli yöneticisi Levent Nazifoğlu, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi ezeli rakiplerine sert mesajlar gönderdi. Nazifoğlu, "Biz UEFA şampiyonluğunu, Süper Kupa şampiyonluğunu kutluyoruz. Fenerbahçeliler de 6-0'la eğleniyorlar. Eğlensinler ne yapalım" diye konuştu.



ORMAN İÇİN DE SERT SÖZLER!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la ilgili de sert ifadeler kullanan Nazifoğlu, "Her kulüp kendi işine baksın. Beşiktaş üzerinden algı operasyonu yapıp hakemleri etkilemeye çalışmasınlar, buna müsaade etmeyiz" dedi. Nazifoğlu, Fatih Terim'in geri dönme ihtimali hakkında ise, "Fatih hoca 8 yılda 6 kez şampiyonluk yaşamış. Bir daha olmayacak deme lüksüm yok. Onunla çalışmaktan tabi ki mutlu olurum. Ancak bizim şu anda hocamız var. Canla başla çalışıyor" şeklinde konuştu.



SNEİJDER İŞİNE BAKSIN!

Wesley Sneijder'in 2-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı takım arkadaşlarını suçlayıcı açıklamaya Levent Nazifoğlu tepki gösterdi. Nazifoğlu, "Sıcağı sıcağına konuşmuş. Gazetelerde yazıldığı gibi bir olay yok. Ben soyunma odasındaydım. Kimse kimseye bağırmadı. Ancak Sneijder kendi işine bakacak. Bunu da söylemeliyim" dedi.