  1. Fransa’ya gidiyordu kurtarıcı oldu

açık ara

Beşiktaş açık ara
İddaa Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranlarını güncelledi. Oranı 1.70'e düşen Beşiktaş rakiplerinin önünde açık ara favori oldu.

FENER DE DÜŞTÜ!
Fenerbahçe'nin oranını da 4.00'e düşüren , Başakşehir yenilgisi sonrasında Galatasaray'ı ise 4.75'e yükseltti. Lider Başakşehir de 5.50'lik oranıyla dördüncü sırada yer aldı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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