Beşiktaş açık ara

25 / 15
21 / 10
20 / 7
-1 / -14
22 / 7
25 / 7
21 / 7
24 / 19
12 / -4
19 / 10
27 / 16
27 / 12
23 / 11
21 / 3
15 / 1
24 / 13
17 / 3
11 / -1
18 / 5
18 / 10
28 / 17
24 / 18
21 / 5
20 / 4
24 / 13
21 / 4
23 / 11
25 / 17
19 / 4
17 / 3
12 / -2
23 / 8
21 / 9
23 / 15
17 / 4
14 / 4
22 / 12
15 / -2
16 / 10
25 / 15
26 / 18
23 / 10
23 / 7
20 / 7
11 / -4
19 / 6
21 / 3
20 / 6
25 / 15
21 / 3
21 / 10
26 / 15
22 / 8
21 / 8
19 / 8
26 / 15
19 / 10
25 / 17
21 / 12
12 / -1
20 / 8
20 / 6
24 / 15
24 / 12
23 / 13
26 / 13
25 / 16
19 / 9
22 / 15
20 / 2
23 / 11
17 / 7
25 / 16
23 / 6
24 / 15
19 / 4
21 / 7
12 / -1
26 / 16
18 / 3
24 / 15
İddaa Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranlarını güncelledi. Oranı 1.70'e düşen Beşiktaş rakiplerinin önünde açık ara favori oldu.
FENER DE DÜŞTÜ!
Fenerbahçe'nin oranını da 4.00'e düşüren İddaa, Başakşehir yenilgisi sonrasında Galatasaray'ı ise 4.75'e yükseltti. Lider Başakşehir de 5.50'lik oranıyla dördüncü sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.