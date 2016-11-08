  1. Ve Çaykur Rizespor’da Kweuke imzalıyor
  2. Bursa’da forvet sustu orta saha vurdu

ders verdi

Avrupa’nın 5 büyük ligi baz olarak alındığında en az bonservis harcaması yapan lider oldu. Ayrıca 5 ligde yer alan 98a ktımın 91’inden daha az bonservis bedeli harcadı. Buna rağmen başarıya imza attı

Başakşehir ders verdi
Süper Lig'in 10 haftasını 26 puanla zirvede bitiren Başakşehir başarılı performansıyla alkış alıyor. 3 sezon öncesine kadar alt ligde mücadele eden Başakşehir, başarının sadece yüksek bonservis bedelleriyle yapılan transferlerle olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çok düşük bir bütçe ve doğru transferlerle sezona başlayan Başakşehir sezon öncesinde sadece 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Apdullah Avcı'nın öğrencileri bu anlamda Avrupa'nın en dikkat çeken takımı da oldu. Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da yer alan liderlerle kıyaslandığında en az para harcayan lider olarak dikkat çekiyor. Başakşehir transferde sadece 1.2 milyon Euro harcadı.

7 TAKIM BAŞAKŞEHİR'DEN AZ HARCADI
Alman Bundesliga'nın lideri Bayern Münih 70 milyon Euro, Liverpool 79,9 milyon Euro, Real Madrid 30 milyon Euro, Nice 13,75 milyon Euro, Juventus 162,5 milyon Euro harcadı. Temsilcimiz Başakşehir sezon başında transfere 5 büyük ligde mücadele eden 98 takımın 91'inden daha az bonservis bedeli harcadı. Sporting Gijon, Bastia, Montpellier, Guingamp, Nancy ve Metz ise Başakşehir'den daha az bonservis harcaması yaptı.

SÜRPRİZE İMZA ATTILAR
Sezon başında kimsenin şampiyonluk şansı tanımadığı Başakşehir gösterdiği büyük performansla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir 10. hafta sonunda Beşiktaş'a 2, Galatasaray'a 6, Fenerbahçe'ye ise 8 puan fark atarak şimdiden çok büyük bir sürprize imza attı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar