Başakşehir ders verdi

Başakşehir Avrupa’nın 5 büyük ligi baz olarak alındığında en az bonservis harcaması yapan lider oldu. Ayrıca 5 ligde yer alan 98a ktımın 91’inden daha az bonservis bedeli harcadı. Buna rağmen başarıya imza attı
Süper Lig'in 10 haftasını 26puanla zirvede bitiren Başakşehirbaşarılı performansıylaalkış alıyor. 3 sezon öncesinekadar alt ligde mücadele eden Başakşehir,başarının sadece yüksekbonservis bedelleriyle yapılantransferlerle olmadığını bir kez dahagözler önüne serdi. Çok düşük birbütçe ve doğru transferlerle sezonabaşlayan Başakşehir sezon öncesindesadece 1 milyon 200 binEuro bonservis bedeli ödedi. ApdullahAvcı'nın öğrencileri bu anlamdaAvrupa'nın en dikkat çeken takımıda oldu. Başakşehir Avrupa'nın5 büyük ligi olan İngiltere, İspanya,Almanya, İtalya ve Fransa'da yeralan liderlerle kıyaslandığında en azpara harcayan lider olarak dikkatçekiyor. Başakşehir transferde sadece1.2 milyon Euro harcadı.
7 TAKIM BAŞAKŞEHİR'DEN AZ HARCADI Alman Bundesliga'nın lideri Bayern Münih 70 milyon Euro,Liverpool 79,9 milyon Euro,Real Madrid 30 milyon Euro,Nice 13,75 milyon Euro, Juventus162,5 milyon Euro harcadı. Temsilcimiz Başakşehir sezon başında transfere 5 büyük ligde mücadele eden 98 takımın 91'inden daha az bonservis bedeli harcadı. Sporting Gijon, Bastia, Montpellier,Guingamp, Nancy ve Metz ise Başakşehir'den daha az bonservis harcaması yaptı.
SÜRPRİZEİMZAATTILAR
Sezon başında kimsenin şampiyonluk şansı tanımadığı Başakşehir gösterdiği büyük performansla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir 10. hafta sonunda Beşiktaş'a 2, Galatasaray'a 6, Fenerbahçe'ye ise 8 puan fark atarak şimdiden çok büyük bir sürprize imza attı.
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