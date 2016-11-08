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Arda&Terim’i barıştıran ikili: Gümüşdağ&Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın “Buse doğum yaptı. Fatih Hocayı bir telefon aç ve tebrik et” diye Arda’yı aradığı ortaya çıktı. Arda’nın da telefonla Terim’le görüşüp barıştığı belirlendi.

Arda&Terim’i barıştıran ikili: Gümüşdağ&Emre Belözoğlu
Milli Takım'da yaşanan krizin tatlıya bağlanmasının perde arkası aralandı... Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzları Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu'nun eritiği öğrenildi. İlk önce Kulüpler Birliği Başkanı Gümüşdağ'ın Arda Turan'ı aradığı ve "Az önce Fatih hocayla konuştum. Kızı Buse doğum yaptı. Hocayı ara ve tebrik et" dediği belirlendi. Arda'yla daha sonra Emre Belözoğlu'nun görüştüğü ve benzer bir diyaloğun yaşandığı ortaya çıktı. Arda'nın da daha sonra Fatih Terim ve Kızı Buse'yi telefonla aradığı ikili arasındaki sorunun bu görüşmeden sonra çözüldüğü öğrenildi.

ANATLYA'DA KAVGA ANTALYA'DA BARIŞ
Fatih Terim ile Milli Takım'ın Antalya kampında tartışmış ve iki arasındaki soğukluk Avrupa Şampiyonası'nda had safhaya çıkmıştı. Terim ve Arda'nın barıştıktan sonra yine Antalya'da bir araya gelecek olması ise büyük bir tesadüf oldu. 'in milli takım kampına bugün katılacağı öğrenildi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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