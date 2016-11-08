Antalya’da kapalı gişe!

A Milli Takımımız Kosovaile cumartesi günü oynayacağımaç için Antalya Belek'te dünkampa girdi. Antalya'da karşılaşacakA Milli Takımımız'ın kritikmaçına büyük ilgi. Satılan biletlerinçıkar çıkmaz tükendiği duyuruldu.TFF de resmi internet sitesinden,"Biletlere gösterilenilgiden dolayı tüm taraftarlarımızateşekkür ederiz" diyeteşekkür mesajı yayımladı. Kosovamaçı, 33 bin kişilik AntalyaStadı'nda Ay-Yıldızlı bayraklarla donanmıştıklım tıklım dolu tribünlerönünde oynanacak.
BASINA AÇIK OLACAK
Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta bugün saat 18.30'da yapılacak çalışma basına açık olacak. Dün saat 19.30'da yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirilmişti.
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