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Antalya’da kapalı gişe!

ımız dün Belek’te kampa girdi. Milli maça olan ilginin çok büyük olduğu bildirildi

Antalya’da kapalı gişe!
A Milli Takımımız Kosova ile cumartesi günü oynayacağı maç için Antalya Belek'te dün kampa girdi. Antalya'da karşılaşacak A Milli Takımımız'ın kritik maçına büyük ilgi. Satılan biletlerin çıkar çıkmaz tükendiği duyuruldu. TFF de resmi internet sitesinden, "Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz" diye teşekkür mesajı yayımladı. Kosova maçı, 33 bin kişilik Antalya Stadı'nda Ay-Yıldızlı bayraklarla donanmış tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak.

BASINA AÇIK OLACAK
Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta bugün saat 18.30'da yapılacak çalışma basına açık olacak. Dün saat 19.30'da yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirilmişti.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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