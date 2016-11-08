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’a 3.5 milyon teklif edilecek

Beşiktaş Yönetimi sözleşmesinde 10 milyon Euro’luk satın alma bedeli bulunan Kamerunlu golcü için 3.5 milyon Euro’luk bir bedel belirledi.

Aboubakar’a 3.5 milyon teklif edilecek
Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar için belirlediği bonservis bedeli belli oldu. Yönetim sözleşmesinde 10 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Aboubakar için 3.5 milyon euro'luk bir bedel belirledi. Porto'dan bir yıllığına kiralanan Kamerunlu forvet ile yola devam edilmesi düşünülürken, UEFA'nın finansal fair-play kuralları da göz önüne alınarak bir planlama yapıldı.

3 GOL KAYDETTİ
Aboubakar'a sözleşmesindeke rakamın ancak %30'u verilecek. Senelik 3.3 milyon euro garanti para + puan başına da 4 bin euro kazanan 12 resmi maçta 3 gol kaydetti.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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