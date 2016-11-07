Van Persie acilden sıra aldı

Akhisar Belediyespor maçında gözüne aldığı darbe sonrası sakatlanan Robin van Persie stadının yakınındaki devlet hastanesine götürüldü.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Akhisar maçında gözüne aldığı darbe sonrası sakatlanan Persie bugün de sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

DEVLET HASTANESİ ACİLİNDEN NUMARA

Hollandalı yıldız futbolcu karşılaşmanın 37. dakikasında gözüne aldığı darbe ile yerde kaldı.

Göz kapağının yırtıldığı anlaşılan Van Persie, stadın dışında yaklaşık 15 dakika ambulans bekledikten sonra Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bugün ortaya çıkan fotoğrafta ise Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon 900 bin Euro (17 milyon TL) garanti ücret alan Robin van Persie'nin devlet hastanesi aciliyle tanıştığı görülüyor.







TAKSİYLE DÖNDÜ

Öte yandan yıldız futbolcu, hastanede yapılan müdahalenin ardından kulüp doktoruyla birlikte taksiye binerek stada döndü.