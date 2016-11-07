Türkiye-Kosova karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmada, Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Macar hakem, 17 Eylül 2015'te Beşiktaş'ın deplasmanda Skenderbeu'yu 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi grup maçını yönetmişti.



Kaynak:Sabah