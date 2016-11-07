Türkiye-Kosova karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmada, Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Macar hakem, 17 Eylül 2015'te Beşiktaş'ın deplasmanda Skenderbeu'yu 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi grup maçını yönetmişti.
Kaynak:Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.