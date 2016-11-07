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- maçına Macar hakem

A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında görev alacak hakemler belli oldu.

Beklenen maçın hakemi belli oldu

- karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Karşılaşmada, Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Macar hakem, 17 Eylül 2015'te Beşiktaş'ın deplasmanda Skenderbeu'yu 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi grup maçını yönetmişti.

Kaynak:Sabah
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 16:10
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