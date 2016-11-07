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peşini bırakmayacak

’ın skandal kararları Trabzon’u ayağa kaldırdı. Başkan Muharrem Usta, yönetimle acil bir toplantı yaptı. Usta “Bu skandal kararlara sessiz kalmayacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız”

Trabzonspor peşini bırakmayacak
Cumartesi gecesi Vodafone Arena'da Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da başta Başkan Muharrem Usta olmak üzere yöneticiler maçın hakemi Mete Kalkavan'a büyük tepki gösterdi. İstanbul'da toplanan bordo-mavili yönetim, hakem Mete Kalkavan'ın yönetimini masaya yatırdı. Toplantıda, bu hatalı kararların takipçisi olunması ve gerekli tüm adımların atılması kararlaştırıldı. Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu nezdinde atılması gereken adımlar da masaya yatırıldı. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Arena'daki Galatasaray maçını yöneten Deniz Ateş Bitnel ile ilgili süreci yakından takip eden Trabzonspor'un, hakem Mete Kalkavan ile ilgili gelişecek sürecin de takipçisi olacağı öğrenildi.

HAKEM HATALARI ASLA TESADÜF DEĞİL
Muharrem Usta'nın maçın ardından yöneticilerine, "Hakemin yönetimi karşısında sessiz kalmayacağız. Canımızın yanmasına dayanacak gücümüz kalmadı" dediği öğrenildi. Muharrem Usta'nın, bugün TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile yaşanan hakem hataları nedeniyle bir görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşmede bugüne kadar yaşanan hakem hatalarının bir tesadüf olmadığını anlatacak olan Usta'nın özellikle hakem atamaları konusunda tepkisini dile getirmesi bekleniyor.

KALKAVAN 7.9 NOT ALDI
Beşiktaş-Trabzon maçını yöneten ve tartışmalı kararlara imza atan , 7.9 puan aldı. Düşük bir puan alan Kalkavan, Beşiktaş'a verdiği penaltı ve Yusuf'a yapılan sert harekete verdiği kararlarla eleştirilmişti.

YEREL BASINDA BÜYÜK ÖFKE: YETER ARTIK
Trabzonspor'un Beşiktaş'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Trabzon basını, maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Karadeniz'den Günebakış Gazetesi de "Yeter" başlığını atarken, Sesimiz Trabzon Gazetesi ise "Kalkavan çaldı 3 puanı Beşiktaş aldı" manşetini attı! Karadeniz'de İlkhaber Gazetesi "Bunun adı hakem şikesi", Karadeniz Gazetesi "Kan emici" başlığıyla maçı okularına duyurdu.

Yunus EMRE SEL
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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