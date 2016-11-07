Trabzonspor peşini bırakmayacak

Cumartesi gecesi VodafoneArena'da Beşiktaş'a2-1 mağlup olan Trabzonspor'dabaşta Başkan MuharremUsta olmak üzere yöneticiler maçınhakemi Mete Kalkavan'a büyüktepki gösterdi. İstanbul'da toplananbordo-mavili yönetim, hakem MeteKalkavan'ın yönetimini masaya yatırdı.Toplantıda, bu hatalı kararlarıntakipçisi olunması ve gerekli tümadımların atılması kararlaştırıldı. ToplantıdaTürkiye Futbol Federasyonuve Merkez Hakem Kurulunezdinde atılması gereken adımlarda masaya yatırıldı. Geçtiğimiz sezonTürk Telekom Arena'daki Galatasaraymaçını yöneten Deniz AteşBitnel ile ilgili süreci yakından takipeden Trabzonspor'un, hakem MeteKalkavan ile ilgili gelişecek sürecin detakipçisi olacağı öğrenildi.
HAKEM HATALARI ASLA TESADÜF DEĞİL Muharrem Usta'nın maçın ardından yöneticilerine, "Hakemin yönetimi karşısında sessiz kalmayacağız. Canımızın yanmasına dayanacak gücümüz kalmadı" dediği öğrenildi. Muharrem Usta'nın, bugün TFF Başkanı Yıldırım Demirören veMHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile yaşanan hakem hataları nedeniyle bir görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşmede bugüne kadar yaşanan hakem hatalarının bir tesadüf olmadığını anlatacak olan Usta'nın özellikle hakem atamaları konusunda tepkisini dile getirmesi bekleniyor.
KALKAVAN7.9 NOT ALDI
Beşiktaş-Trabzon maçını yöneten ve tartışmalı kararlara imza atan Mete Kalkavan, 7.9 puan aldı. Düşük bir puan alan Kalkavan, Beşiktaş'a verdiği penaltı ve Yusuf'a yapılan sert harekete verdiği kararlarla eleştirilmişti.
YEREL BASINDA BÜYÜK ÖFKE: YETER ARTIK Trabzonspor'un Beşiktaş'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Trabzon basını, maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Karadeniz'den Günebakış Gazetesi de "Yeter" başlığını atarken, Sesimiz Trabzon Gazetesi ise "Kalkavan çaldı 3 puanı Beşiktaş aldı" manşetini attı! Karadeniz'de İlkhaber Gazetesi "Bunun adı hakem şikesi", Karadeniz Gazetesi "Kan emici" başlığıyla maçı okularına duyurdu.
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