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'de şok ayrılık!

Spor Toto 'in 10. haftasında Antalyaspor'a mağlup olan başkent ekiplerinden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.

Süper Ligde şok ayrılık!

Spor Toto ekiplerinden Gençlerbirliği'nin, teknik direktör ile yollarını ayırdığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre yönetimle anlaşmazlığa düşen başarılı çalıştırıcı görevden ayrılma kararı aldı.

Sezon başında istediği takviyeleri almadığından yakınan Üzülmez, hemen hemen her maç sonunda bu konu hakkında demeçler veriyordu. Geçtiğimiz sezon takımın başına geldiğinden bu yana Başkent temsilcisine büyük bir ivme kazandıran Üzülmez'in ayrılığı hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 17:07
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