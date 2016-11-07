Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre yönetimle anlaşmazlığa düşen başarılı çalıştırıcı görevden ayrılma kararı aldı.

Sezon başında istediği takviyeleri almadığından yakınan Üzülmez, hemen hemen her maç sonunda bu konu hakkında demeçler veriyordu. Geçtiğimiz sezon takımın başına geldiğinden bu yana Başkent temsilcisine büyük bir ivme kazandıran Üzülmez'in ayrılığı hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.