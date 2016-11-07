  1. 10 dakika ambulans bekledi
  2. Alkmaar ile hazırlık maçı

Soylu & Xu Yifan Çin’de şampiyon

ve Xu Yifan çift i Çin’de şampiyonluğu yakaladı

Soylu & Xu Yifan Çin’de şampiyon
İpek Soylu ve Xu Yifan, Yang Zhaoxuan - You Xiaodi çiftini 2-1 yenerek WTA Elite Trophy'de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

HEYECAN BÜYÜKTÜ
İlk seti -Xu Yifan 6-4 2. seti de 6-3 Yang Zhaoxuan-You Xiaodi kazandı. Tie break setini İpek Soylu - Xu Yifan çifti 2-1 önde bitirdi.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar