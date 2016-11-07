Seriye devam zirveye selam

Fenerbahçe kendisine ters gelen Akhisar Belediye'yi dün deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. 26. dakikada Aatif'in sol kanattan pasında Van Persie kale sahasında vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 31. dakikada Mehmet Topal, Mervan'ı ceza sahası içinde sert bir hareketle düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşun Rodallega dışarı attı. 36'da Hugo Rodallega ceza sahası dışında topla buluştu. Vuruşunda top yandan auta çıktı. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 65'te Fenerbahçe kazandığı topta hızlı çıktı. Lens'in ara pasında Emenike, Aatif'a çıkardı. Aatif müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 77'de Emenike, Fatih Öztürk'ün üzerinden topu aşırdı. Kaleye giden topu Serdar tutacakken Fatih'in isteğiyle bıraktı. Fatih ise topu eliyle kendi kalesine attı: 3-0
FATİH ÖZTÜRK'TEN ÇOK BÜYÜK HATA 83. dakikada Ömer Bayram'ın köşe vuruşunda Sissoko kafayı vurdu. Top direkten döndü. Devamında Emenike topla hızlı çıktı. Vuruşunda Fatih topu çeldi. 86'da Özer ceza sahasından vurdu. Skrtel araya girdi. Dönen topa N'Guemo vurdu. Volkan Demirel köşeden çıkardı. 1 dakika sonra Fenerbahçe'de Şener, Aatif ile paslaştı. Çizgiye indiği esnada Fatih Öztürk topu çıkardı. 90'da ceza sahası çizgisinde Akhisar Bellediye'nin Kolombiyalı yıldızı Rodallega'nın vuruşunda top ağlarla buluştu.
O MAÇI BEKLİYORUM Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, Akhisar Belediye galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyorum. O maçı da alıp taraftarımızı sevindireceğiz" dedi.
KARA BULUTLARI DAĞITTIK F.Bahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Akhisar Belediye maçından sonra önemli açıklamalar yaptı. Demirel, "Lige kötü başladık... Ama biz Fenerbahçe'yiz. Şimdi toparlandık. Futbolda böyle şeyler oluyor. Önemli olan sonra ne yapacağınız" dedi.
MÜTHİŞ SERİ
Volkan Demirel, ligde çok önemli 3 maç kazandıklarını belirterek, "Son 3 haftada aldığımız 3 galibiyet bizi bir anda morallendirdi. Sezonun sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Kimse merak etmesin. Aradan sonra G.Saray maçı var. Bizi sadece Mehmet Topal yalnız bırakacak ama onun açığını da kapatacak oyuncular var" diye konuştu.
FATİH ÖZTÜRK'TENJENERİKLİK GOL! Futbol sahalarında uzun süre unutulmayacak bir gol kayda geçti... Karşılaşmanın 77. dakikasında Fenerbahçe atağında Emenike topu Fatih Öztürk'ün üzerinden aşırttı. Top kaleye giderken Fatih ile takım arkadaşı anlaşamadı. Son anda topa eliyle dokunan Fatih Öztürk kendi elleriyle topu ağlara yolladı. Bu gol uzun süre konuşulacak. Akhisar kalecisiFatih'in yediği gol sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. Tecrübeli kaleci, özellikle Trabzonspor maçında yaptığı müthiş kurtarışlarla adından söz ettirmişti.
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