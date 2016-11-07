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’in koltuğu sallanıyor

Hollandalı hocanın tercihleri ve taktiğinin sorgulanmaya başlandığı öğrenildi

Riekerink’in koltuğu sallanıyor
G.Saray Yönetimi'nin Riekerink'e olan güveninin giderek azaldığı ortaya çıktı. Sneijder'e sürekli şans vermesi, savunmayı bir türlü oturtamaması ve yaptığı değişiklikler eleştiri aldı. Hollandalı hocanın ayrıca B Planı olmadığı için şimşekleri üstüne çektiği gelen bilgiler arasında.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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