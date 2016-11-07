Riekerink’in koltuğu sallanıyor

G.Saray Yönetimi'nin Riekerink'e olan güveninin giderek azaldığı ortaya çıktı. Sneijder'e sürekli şans vermesi, savunmayı bir türlü oturtamaması ve yaptığı değişiklikler eleştiri aldı. Hollandalı hocanın ayrıca B Planı olmadığı için şimşekleri üstüne çektiği gelen bilgiler arasında.