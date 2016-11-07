Osmanlı 1 puanı uzatmada yakaladı!

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'ndeVillarreal'i deplasmanda 2-1yenen yorgun Osmanlıspor evinde Kayserispor1-1 berabere kaldı. İlk yarıdakarşılıklı ataklardan gol sesi çıkmadı. 58.dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığıköşe vuruşunda, Pinto'nun uzaklaştırmakistediği top Nakoulma'nın önündekaldı. Nakoulma'nın, Hakan Arıkan'ınsolundan topu filelere gönderdi: 0-1.
MEHMET GÜVEN KAFAYLA ATTI 90+1'de Muhammed Bayır'ın sağ kanattan ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Mehmet Güven kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.