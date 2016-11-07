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Osmanlı 1 puanı uzatmada yakaladı!

Kayseri 58’de Nakoulma ile öne geçti. 3 puana çok yaklaştı. Ancak 90+1’de Mehmet Güven ile skoru eşitledi

Osmanlı 1 puanı uzatmada yakaladı!
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'i deplasmanda 2-1 yenen yorgun Osmanlıspor evinde Kayserispor 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmadı. 58. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda, Pinto'nun uzaklaştırmak istediği top Nakoulma'nın önünde kaldı. Nakoulma'nın, Hakan Arıkan'ın solundan topu filelere gönderdi: 0-1.

MEHMET GÜVEN KAFAYLA ATTI
90+1'de Muhammed Bayır'ın sağ kanattan ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Mehmet Güven kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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