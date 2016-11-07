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: Bizim ilacımız maç kazanmak

Fenerbahçeli , “İyi futbol önemli ama bize şu anda 3 puanlar serisi lazım. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

Lens: Bizim ilacımız maç kazanmak
Fenerbahçe'nin Akhisar'ı 3-1 yendiği maçın ardından konuşan Lens, "Manchester United gibi bir rakibin ardından bu maça çıkmak kolay olmadı. Daha iyi futbol oynayabilirdik ama bize şu anda 3 puanlar serisi lazım. Bu yüzden kazandığımız için mutluyuz" dedi. MİLLİ MUTLULUK
Hollanda Milli Takım kampına gideceği için mutlu olduğunu da söyleyen , "1 yıldır bekliyordum. Benim için iyi bir motivasyon' ifadesini kullandı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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