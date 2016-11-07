İstikrarın diğer adı Volkan&Skrtel!

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel ve Martin Skrtel, bu sezon ligde 10. maçta da ilk 11'de yer alırken, Volkan Şen ile Hasan Ali Kaldırım 9. kez ilk 11'de şans buldu.
AATIF YÜKSELİŞTE...
1 ay öncesine kadar Fenerbahçe'dendevre arasında gönderileceği iddia edilenAatıf da Fenerbahçe 11'inin demirbaşlarıarasına girmeye başladı. UEFAkadrosunda yer almayan Fas asıllı futbolcununFenerbahçe'nin gruptan çıkması durumundaUEFA kadrosuna alınmasına kesingözüyle bakılıyor.
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