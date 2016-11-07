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İstikrarın diğer adı Volkan&Skrtel!

Volkan Demirel ve Skrtel dün 10. lig maçında da 11’de forma giydi. Volkan Şen ve Hasan Ali de ise bu rakam 9 oldu

İstikrarın diğer adı Volkan&Skrtel!
Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel ve , bu sezon ligde 10. maçta da ilk 11'de yer alırken, Volkan Şen ile Hasan Ali Kaldırım 9. kez ilk 11'de şans buldu.

AATIF YÜKSELİŞTE...
1 ay öncesine kadar Fenerbahçe'den devre arasında gönderileceği iddia edilen Aatıf da Fenerbahçe 11'inin demirbaşları arasına girmeye başladı. UEFA kadrosunda yer almayan Fas asıllı futbolcunun Fenerbahçe'nin gruptan çıkması durumunda UEFA kadrosuna alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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