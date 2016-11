Güneş’ten ince hesaplar

Beşiktaş'ta Trabzonspor önünde alınan galibiyet moralleri yerine getirdi. Şenol Güneş milli maç arasından sonra oynayacakları 4 maça odaklanırken bu karşılaşmaları en kritik eşik olarak ilan etti. Lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde olan Beşiktaş sırasıyla Adanaspor, Başakşehir, F.Bahçe ve Bursaspor ile oynayacak. Güneş'in bu maçlara takımı özel olarak hazırlayacağı öğrenilirken özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacakları maçları dönüm noktası olarak gördüğü ortaya çıktı. Başakşehir'i Vodafone Arena'da konuk edecek olan Beşiktaş ardından F.Bahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelerek önemli bir sınav verecek.



RAKİPLER DE BİRBİRİYLE OYNAYACAK

Şenol Güneş'in bu süreçte Fenerbahçe- Galatasaray maçının olmasını bir avantaj olarak gördüğü belirlendi. Bu maçın her sonucunun kendilerine yarayacağını düşünen Güneş, Galatasaray'ın Bursaspor ile Başakşehir'in Trabzonspor ile oynayacak olmasını da bir avantaj olarak görüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü 4 maçtan 12 puan çıkararak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı hedeflediği belirlendi.



QUARESMA'YA ÖZEL UYARI

Trabzon maçında Yusuf Erdoğan'ı sakatlayan ancak kırmızı kart görmeyen Quaresma'ya Güneş'in tepki gösterdiği öğrenildi. Güneş'in, "Az kalsın takımı yakacaktın. Kendine hakim olmalısın " dediği belirlendi.