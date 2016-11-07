Güneş’ten ince hesaplar

Beşiktaş'ta Trabzonsporönünde alınan galibiyetmoralleri yerine getirdi.Şenol Güneş milli maç arasındansonra oynayacakları4 maça odaklanırken bukarşılaşmaları en kritikeşik olarak ilan etti. LiderBaşakşehir'in 2 puangerisinde olan Beşiktaşsırasıyla Adanaspor, Başakşehir,F.Bahçe ve Bursasporile oynayacak. Güneş'in bu maçlaratakımı özel olarak hazırlayacağıöğrenilirken özellikle Başakşehir veFenerbahçe ile oynayacakları maçlarıdönüm noktası olarak gördüğüortaya çıktı. Başakşehir'i VodafoneArena'da konuk edecek olan Beşiktaşardından F.Bahçe ile deplasmandakarşı karşıya gelerek önemlibir sınav verecek.
RAKİPLER DE BİRBİRİYLE OYNAYACAK Şenol Güneş'in bu süreçte Fenerbahçe- Galatasaray maçının olmasını bir avantaj olarak gördüğü belirlendi. Bu maçın her sonucunun kendilerine yarayacağını düşünen Güneş, Galatasaray'ın Bursaspor ile Başakşehir'in Trabzonspor ile oynayacak olmasını da bir avantaj olarak görüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü 4 maçtan 12 puan çıkararak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı hedeflediği belirlendi.
QUARESMA'YA ÖZEL UYARI Trabzonmaçında YusufErdoğan'ı sakatlayanancak kırmızı kartgörmeyen Quaresma'yaGüneş'in tepki gösterdiğiöğrenildi. Güneş'in, "Azkalsın takımı yakacaktın.Kendine hakim olmalısın "dediği belirlendi.
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