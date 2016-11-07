Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Kırmızı-siyahlı kulübün başkan vekili Niyazi Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez ile bir araya geldiklerini ve karşılıklı bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Teknik direktör Üzülmez ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaştıklarını ifade eden Akdaş, şunları kaydetti:

"Hocamızla görüşerek karşılıklı anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Gençlerbirliği futbolcu yetiştirdiği kadar Türk futboluna teknik direktör de kazandırdı. İbrahim Üzülmez de bu isimlerin en sonuncusu. Bize verdiği katkılardan dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Meslek hayatında başarılar diliyoruz. Biz, İlhan Cavcav başkanlığındaki yönetim kurulu olarak, Gençlerbirliği için en iyisini yapmaya çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden bu çalışmalara da başladık. Bir sonuca ulaştığımızda bunu kamuoyu ile paylaşacağız."

ÜZÜLMEZ: "HELALLEŞEREK YOLLARIMIZI AYIRMAYA KARAR VERDİK"

Teknik direktör İbrahim Üzülmez ise karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirterek, "Oturduk, konuştuk, anlaştık. Helalleşerek yollarımızı ayırmaya karar verdik." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nde önemli bir tecrübe edindiğine değinen genç teknik adam, "Göreve başladığımızda Gençlerbirliği zor durumdaydı. Güzel bir sinerji yakaladık ve takımı bulunduğu durumdan kurtardık. Bu sezon için de iyi çalıştık ama olmadı. Elbette görüş ayrılıklarımız da oldu. Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum. Çok önemli bir tecrübe yaşadım." ifadelerini kullandı.