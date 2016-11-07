  1. Trabzonspor peşini bırakmayacak
  2. Usta: O tekmeyi biz de yedik

Futbol herkese umut verdi

Futbol herkese umut verdi
Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçında alınan yenilgiye rağmen sanal alemde kendi takımlarına övgüler yağdırdılar. Bordo-Mavili taraftarlar, "Beşiktaşlılar bitse de evimize gitsek dediler. Bunu biz dedirttik. Bu takım her geçen hafta daha iyi" yorumunu yaptı. Başkan Usta da "Tüm Türkiye futbolumuzu konuştu" ifadesini kullandı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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