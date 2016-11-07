Futbol herkese umut verdi

Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçında alınan yenilgiye rağmen sanal alemde kendi takımlarına övgüler yağdırdılar. Bordo-Mavili taraftarlar, "Beşiktaşlılar bitse de evimize gitsek dediler. Bunu biz dedirttik. Bu takım her geçen hafta daha iyi" yorumunu yaptı. Başkan Usta da "Tüm Türkiye futbolumuzu konuştu" ifadesini kullandı.