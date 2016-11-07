  1. Beklenen maçın hakemi belli oldu
  2. Tam yol ileri

En iyisi

'ın deplasmanda Ludogorets'i 3-2 yendiği A grubu 4. hafta maçında, 1 gol ve 1 asist üreten , Haftanın en iyi oyuncusu oldu.

En iyisi Mesut Özil

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'ın deplasmanda Ludogorets'i 3-2 yendiği A grubu 4. hafta maçında, 1 gol ve 1 asist üreten , taraftarların yüzde 26'sının oyunu aldı. Mesut böylece Gareth Bale (yüzde 17), Robert Lewandowski (yüzde 17), Radamel Falcao (yüzde 15), Kevin De Bruyne (yüzde 13), Antoine Griezmann (yüzde 10), Gonzalo Higuain (yüzde 2) ve Adrian Ramos'un (yüzde 1) önünde "" oldu.

Bu sezon 14 maçta 7 gol ve 4 asist üreten 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol ve 2 asisti bulunuyor.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 16:05
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