Bulaşıkçılıktan dünya şampiyonluğuna

Bitlis'in Tatvan ilçesinde babasının iş yerinde bulaşıkçı olarak çalışan, aynı zamanda okuluna ve spora devam eden Abdulselam Kurt, İrlanda'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde şampiyonluğu elde etti.

Abdulselam Kurt, 26 Ağustos- 3 Eylül tarihlerinde İrlanda'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Özel bir okulun 10. sınıfında burslu okuyan 16 yaşındaki Abdulselam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapmayı çok sevdiğini, bu sayede başarıyı yakaladığını söyledi.

Sabah erken uyandığını ve spor yaptıktan sonra okula gittiğini belirten Abdulselam, şöyle konuştu:

"Okuldaki arkadaşlarımla aram çok iyi. Okulumu seviyorum. Derslerim de çok iyi. Okuldan çıktıktan sonra da dışarıda biraz spor yapıyorum. Ardından spor salonuna gidiyorum. Spor salonunda hocam ve arkadaşlarımla antrenmana katılıyorum. Daha sonra babamın restoranına geçiyorum ve orada da babama yardım ediyorum. Sonra eve gidip dinleniyorum. Derslerimi sevdiğim gibi sporumu ve işimi de severek yapıyorum." dedi.

Genç sporcu, restoranda bulaşık yıkama ve restoranla ilgili diğer işleri yaptığını dile getirdi.

Dünya şampiyonluğuna giden yolda kendisine destek olan herkese teşekkür eden Abdulselam Kurt, daha büyük başarılar elde etmek istediğini vurguladı.



OĞLUYLA GURUR DUYUYOR

Abdulselam Kurt'un babası Ahmet Kurt ise oğlunun hem okula gittiğini hem spor yaptığını hem de yanında çalıştığını anlattı.

Derslerinde ve sporda çok başarılı olan oğlunun kendisine büyük gurur yaşattığını dile getiren Kurt, "Rabbime şükürler olsun. Oğlum hem memleketimize, hem ülkemize, hem Bitlis ve Tatvan'a bu mutluluğu yaşattı. Rabbim devamını getirsin." diye görüş belirtti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, Tatvan'da 250 muay thai ile kick boks sporcusu olduğunu ifade etti.

Abdulselam Kurt'un yaklaşık 5 yıldır antrenörü Ömer Uğur ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Kardaş, "Türkiye ve dünya şampiyonu olan, Avrupa'da da derece yapan Abdulselam kardeşimizle gurur duyuyoruz. Ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi temsil ederek başarı elde etmesi bizi onurlandırmıştır. Başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

ANTRENÖR UĞUR: İLK KEZ KATILDI, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Antrenör Ömer Uğur da 7 yılda Tatvan'dan 15'ten fazla Türkiye şampiyonu çıkardıklarına işaret etti.

Geçen yıl muay thai ve kick boks branşlarında 6 Türkiye şampiyonu çıkardıklarını anlatan Uğur, şöyle konuştu:

"Bu yıl da sporcularımız büyük başarılar gösterdi. Abdulselam ilk kez katıldığı şampiyonada dünya birincisi oldu. Abdulselam, 4 yıldır başarılar elde ederek bu seviyeye geldi. Önceki yıl Türkiye ikincisi olmuştu. Öncesinde de Türkiye üçüncülüğü vardı ve geçen yıl da muay thai branşında Avrupa üçüncüsü olmuştu. Bu yıl da hem muay thai, hem de kick boksta Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. Türkiye şampiyonu olduğu için milli takıma çağrıldı ve katıldığı ilk dünya şampiyonasında da müthiş maçlar çıkararak dünya şampiyonu oldu."