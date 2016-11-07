Galatasaraylı yöneticilerden Levent Nazifoğlu önemli açıklamalar yaptı. Nazifoğlu hakemlerin çifte standart gösterdiğini söyleyerek, "Çok başarılı olduğu söylenen hakem koruması altındaki Beşiktaş'la aramızdaki puan farkı sadece 4, Beşiktaş'a 5 penaltı verilmiş bize ise sadece 1 tane. Hakem Mete Kalkavan bizim Kayserispor maçındaki yüzde yüz penaltımızı vermezken Trabzonspor maçında garip şeyler yaptı. Yine Fırat Aydınus bizim net penaltımızı vermezken F.Bahçe'ye Kadıköy'de olmayan penaltıyı veriyor. Hakemlerin çifte standartlı kararları bizde şüphe oluşturuyor" dedi.
F.BAHÇE MAÇINA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ
Fenerbahçe maçına da değinen Nazifoğlu, "F.Bahçe karşılaşması her zamanki gibi çok önemli. O maça galibiyet için çıkacağız. Alacağımız sonuç bizim sıralamadaki yerimize büyük etki yapacak. Ayrıca takımımızın moral ve motivasyonu için de bu galibiyete ihtiyacımız var. Kesinlikle sahada kazanmak için oynayacağız. Takımımıza ve hocamıza olan güvenimiz tam" ifadesini kullandı.
NAZİFOĞLU BENİM MUHATABIM DEĞİL
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Nazifoğlu'nun sözlerine karşılık verdi. Orman, "Herkes işine baksın. Beşiktaş üzerinden algı operasyonu yapıp hakemleri etkilemeye çalışmasınlar, buna müsaade etmeyiz. Quaresma'nın pozisyonu kırmızı kart. Herkes kendi kulübüyle ilgili açıklama yapsın. Nazifoğlu benim muhattabım değil" dedi. Siyah-beyazlılar resmi siteden de, "Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok" açıklamasını yaptı.
SAMMER İDDİASINI YALANLADI
Levent Nazifoğlu Matthias Sammer haberlerinin gerçek dışı olduğunu söyledi. Nazifoğlu sportif direktör aramadıklarını ifade ederek, "İstenilen sonuçlar alınmadığında hep bu tür iddialar ortaya atılıyor. Bunların gerçekle bir ilgisi bulunmuyor" diye konuştu.
EREN DERDİYOK İYİ BİR GOLCÜ
Nazifoğlu Eren'in iyi bir golcü olduğunu söyledi. Sarı- Kırmızılı yönetici, "Eğer Sighthorsson olsaydı Eren daha rahat ederdi. Baskı da az olurdu" dedi.
Beşiktaş’ı hakemler koruyor
Galatasaraylı yönetici, “Hakemler Beşiktaş’ı koruyor. Onlara 5 penaltı verilmiş bize sadece 1 tane” dedi. Fikret Orman ise, "Beşiktaş üzerinden algı operasyonu yapıp hakemleri etkilemesinler" dedi
Galatasaraylı yöneticilerden Levent Nazifoğlu önemli açıklamalar yaptı. Nazifoğlu hakemlerin çifte standart gösterdiğini söyleyerek, "Çok başarılı olduğu söylenen hakem koruması altındaki Beşiktaş'la aramızdaki puan farkı sadece 4, Beşiktaş'a 5 penaltı verilmiş bize ise sadece 1 tane. Hakem Mete Kalkavan bizim Kayserispor maçındaki yüzde yüz penaltımızı vermezken Trabzonspor maçında garip şeyler yaptı. Yine Fırat Aydınus bizim net penaltımızı vermezken F.Bahçe'ye Kadıköy'de olmayan penaltıyı veriyor. Hakemlerin çifte standartlı kararları bizde şüphe oluşturuyor" dedi.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Gazete
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