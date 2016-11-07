Ben o hatayı bir kez yaparım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, deplasmanda kazanılan Akhisar Belediye maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. Hollandalı teknik adam, "Daha önce yaptığım bir hatayı tekrarlamak istemiyorum. Rangers'ı çalıştırırken, Rangers-Celtic maçı vardı. Ben o karşılaşma için '38 maçtan biri' demiştim. Hatalıydım. Ama şimdi biliyorum, önümüzdeki özel bir maç var" ifadelerini kullandı. Advocaat, "Akhisar'ı yenmeseydik, Manchester galibiyetinin bir anlamı olmayacaktı. Bu sonuç bize güven veriyor" diyen Advocaat, maçın yıldızı Aatif için de "Onun gol de atabildiğini gördük. Topa iyi bir dokunuşu var. Şans geldiğinde bunu iyi kullandı. Performansından memnunum" yorumunu yaptı.



TAKIM iHTiYACI OLAN GÜVENi KAZANDI

Advocaat, "Daha önce söylediğim gibi bu akşam iyi bir skor almasaydık perşembe günü aldığımız galibiyetin önemi kalmayacaktı. 4 maç üst üste kazandık. Çok fazla bize güven veren bir durum. Önümüzde Galatasaray ve iyi rakiplerle oynayacağımız maçlar var. Oyuncularımızın ihtiyacı olan güveni bu karşılaşma vermiştir. En iyi maçımız değildi ama perşembenin ardından deplasmanda bu takımı yeniyorsanız iyi sonuçtur. En iyi oyunumuz olmasa da aldığımız galibiyetten dolayı mutluyuz" dedi.



