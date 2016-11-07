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Aslan Trabzonspor’a acımadı

Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi’nde Galatasaray ligde galibiyeti bulunmayan Trabzonspor önünde zorlandı. Ancak son periyotta rakibinin yenmeyi başardı.

Aslan Trabzonspor’a acımadı
Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Trabzonspor'u 90-84 yendi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 geride kapatan Sarı-Kırmızılı takım devreyi 41-40 önde tamamlamayı başardı. 3. periyodu 68-64 önde bitiren Cimbom uzun süre zorlandığı maçtan son periyottaki çıkışıyla 90-84 galip ayrıldı. Günün diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı: Büyükçekmece- Gaziantep: 73-68, Best Balıkesir- Bandırma Banvit: 98-102.
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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