Aslan Trabzonspor’a acımadı

Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Trabzonspor'u 90-84 yendi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 geride kapatan Sarı-Kırmızılı takım devreyi 41-40 önde tamamlamayı başardı. 3. periyodu 68-64 önde bitiren Cimbom uzun süre zorlandığı maçtan son periyottaki çıkışıyla 90-84 galip ayrıldı. Günün diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı: Büyükçekmece- Gaziantep: 73-68, Best Balıkesir- Bandırma Banvit: 98-102.