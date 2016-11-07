Antalya’dan Oleson geçti

Profesyonel Golfçüler Birliği(PGA) Avrupa Turu'nun final serisiayaklarından olan "Turkish AirlinesOpen 2016" sona erdi. Belek TurizmMerkezi'ndeki Regnum Carya GolfResort Otel'in sahalarında gerçekleştirilenturnuvanın final gününe DanimarkalıThorbjorn Olesen lider olarakbaşladı. Olesen, turnuvayı da eksi 20vuruşla ilk sırada tamamladı. Olesen'eödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluile Gençlik ve Spor BakanlığıBakan Yardımcısı Abdürrahim Boynukalınverdi.
2. SIRADA 2 GOLFÇÜ VAR İngiliz David Horsey, Çinli HaotongLi eksi 17'şer 2.'liği paylaştı. AmatörTürk golfçüler Ali Altuntaş artı 4 vuruşla76'ncı, Mutlu Güner artı 6 vuruşla77'nci ve Leon Açıkalın ise artı28 vuruşla 78'inci oldu.
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