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Antalya’dan Oleson geçti

Turkish Airlines Open 2016’da Danimarkalı golfçü Oleson 1. oldu. Ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi

Antalya’dan Oleson geçti
Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) Avrupa Turu'nun final serisi ayaklarından olan "Turkish Airlines Open 2016" sona erdi. Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen turnuvanın final gününe Danimarkalı Thorbjorn Olesen lider olarak başladı. Olesen, turnuvayı da eksi 20 vuruşla ilk sırada tamamladı. Olesen'e ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdürrahim Boynukalın verdi.

2. SIRADA 2 GOLFÇÜ VAR
İngiliz David Horsey, Çinli Haotong Li eksi 17'şer 2.'liği paylaştı. Amatör Türk golfçüler Ali Altuntaş artı 4 vuruşla 76'ncı, Mutlu Güner artı 6 vuruşla 77'nci ve Leon Açıkalın ise artı 28 vuruşla 78'inci oldu.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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