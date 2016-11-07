Dün gol perdesini açan isim olan Robin van Persie, Fenerbahçeliler'in yüreğini ağzına getirdi. 39. dakikada da rakip kalede gol aradığı pozisyonda yüzüne sert bir darbe alan tecrübeli futbolcu, bir anda yerde kaldı. Göz kapağı yırtılan RVP, stat dışında ambulansın gelmesini bekledi.
DİKİŞ ATILMADI
Manisa Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçen Hollandalı yıldız oyuncu Robin Van Persie'ye beklenilenin aksine dikiş atılmadı. Göz kapağının bir madde ile yapıştırıldığı ve 2-3 gün içinde antrenmanlara çıkabileceği belirtildi.
10 dakika ambulans bekledi
Van Persie’nin, aldığı darbe ile göz kapağı yırtıldı ve 40. dakikada oyundan çıktı. Hollandalı yıldız 10 dakika ambulans bekledi... Yapılan kontrolde dikiş atılmasına gerek görülmedi
Dün gol perdesini açan isim olan Robin van Persie, Fenerbahçeliler'in yüreğini ağzına getirdi. 39. dakikada da rakip kalede gol aradığı pozisyonda yüzüne sert bir darbe alan tecrübeli futbolcu, bir anda yerde kaldı. Göz kapağı yırtılan RVP, stat dışında ambulansın gelmesini bekledi.
Etiketler: Robin Van Persie
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Gazete
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