10 dakika ambulans bekledi

Dün gol perdesini açan isim olan Robin van Persie, Fenerbahçeliler'in yüreğini ağzına getirdi. 39. dakikada da rakip kalede gol aradığı pozisyonda yüzüne sert bir darbe alan tecrübeli futbolcu, bir anda yerde kaldı. Göz kapağı yırtılan RVP, stat dışında ambulansın gelmesini bekledi.



DİKİŞ ATILMADI

Manisa Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçen Hollandalı yıldız oyuncu Robin Van Persie'ye beklenilenin aksine dikiş atılmadı. Göz kapağının bir madde ile yapıştırıldığı ve 2-3 gün içinde antrenmanlara çıkabileceği belirtildi.