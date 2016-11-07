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ile hazırlık maçı

Alkmaar ile hazırlık maçı
LİGDE şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş milli maç arası nedeniyle 12 Kasım Cumartesi günü Vodafone Arena'da Hollanda ekibi ile özel bir maç yapacak. Mücadele saat 13.00'te başlayacak.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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