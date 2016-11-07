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Adanaspor Rize’den puanla döndü

Rize’deki zevkli ve çekişmeli maçta takımlar 1’er puana razı oldu

Adanaspor Rize’den puanla döndü
Çaykur Rizespor evinde Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. 25'te Viera'nın şutunda top kaleci Diallo'dan döndü, Ronei tamamladı. 0-1. 45'te Janster frikikten golü attı: 1-1. 71'de Oboabona'nın ceza sahasında indirdiği topla buluşan Robin meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1. 84'te Ronei sol çaprazdan eşitledi: 2-2.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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